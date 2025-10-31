Силовики задержали главного уральского вора в законе Гию Свердловского
В Екатеринбурге спецназовцы задержали одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Урала Гию Свердловского (настоящее имя — Георгий Акоев). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, рейд силовиков прошёл в офисе Акоева, расположенном в элитном жилом комплексе «Квартал Федерация». На месте также задержали несколько его приближённых.
Акоев является племянником известного криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. В 2006 году его задержали за дерзкое ограбление риелтора, а спустя два года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.
В колонии Акоев получил статус «вора в законе» благодаря покровительству Тимура Свердловского. На свободу он вышел в 2017 году и с тех пор, по данным силовых структур, контролировал часть криминальных потоков в регионе.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
