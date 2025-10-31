Силовики задержали главного уральского вора в законе Гию Свердловского

31 октября 2025, 19:15

Фото: iStock/BrianAJackson

В Екатеринбурге спецназовцы задержали одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Урала Гию Свердловского (настоящее имя — Георгий Акоев). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.