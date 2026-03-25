Появились детали по делу об убийстве участника «Дома-2» в его московской квартире
Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в столичной надхорной инстанции.
По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, фигурантом дела является сценарист Станислав Берестовой, а погибшим — 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин. Материалы дела направили в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.
По версии следствия, ночью 14 апреля 2025 года Берестовой находился в гостях у знакомого в квартире на Щелковском шоссе. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. Следствие считает, что гость взял кухонный нож и нанес хозяину квартиры более 50 колото-резаных ранений в область шеи, груди, живота, спины и рук. От полученных травм Лукин скончался.
После произошедшего Берестового доставили в реанимацию с переломами лицевых костей, порезами рук, ушибами и ссадинами. Сообщается, что он потерял сознание и его подключили к аппарату ИВЛ.
По данным СМИ, убитый работал сценаристом сериалов на федеральных телеканалах, а также ранее выступал в составе одной из команд КВН.
