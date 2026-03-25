Достижения.рф

В Махачкале пьяная компания напала на полицейских после замечания

Фото: iStock/blinow61

В Махачкале компания пьяных молодых людей напала на полицейских после замечания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.



Несколько россиян шумно вели себя у магазина, на что обратили внимание патрульные. Правоохранители предупредили их о возможном штрафе, но в ответ услышали грубость. Вскоре выяснение отношений переросло в драку. Один из стражей порядка получил пощечину.

Четверых дебоширов доставили в отдел. Им грозят уголовные сроки за хулиганство и нападение на сотрудников при исполнении. Другие подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что массовая потасовка произошла прямо посреди проезжей части в Новосибирске. Один из участников конфликта использовал цветок из шариков в качестве оружия.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0