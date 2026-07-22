Россиянин заказал убийство подруги бывшей жены
В Краснодаре перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в организации заказного убийства знакомой бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, мужчина испытывал неприязнь к 20-летней девушке, полагая, что она могла повлиять на его развод. Он решил расправиться с ней и попросил знакомого подобрать исполнителя. Однако про преступный замысел узнали правоохранители, и дальнейшие действия проходили под их контролем.
Знакомый убедил заказчика, что якобы нашел исполнителя, готового совершить убийство за миллион рублей. Обвиняемый передал сведения о личности девушки, месте ее работы и фотографию, а также 500 тысяч рублей в качестве аванса. Когда ему сообщили о якобы совершенной расправе, он перевел оставшуюся часть суммы.
Фигуранта заключили под стражу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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