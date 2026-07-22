Россиянин заказал убийство подруги бывшей жены

22 июля 2026, 12:55

Краснодарца осудят за организацию заказного убийства подруги бывшей жены

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Краснодаре перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в организации заказного убийства знакомой бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.