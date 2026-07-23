Россиянин угрожал соседу убийством и поджогом подъезда

23 июля 2026, 09:19

Житель Бурятии выплатит полмиллиона рублей за угрозу соседу убийством

Фото: iStock/Shutter2U

Суд в Бурятии вынес приговор местному жителю, который угрожал соседу убийством. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.