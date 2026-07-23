Россиянин угрожал соседу убийством и поджогом подъезда
Суд в Бурятии вынес приговор местному жителю, который угрожал соседу убийством. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, все произошло прошлым летом в подъезде многоквартирного дома в Улан-Удэ. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно направил на соседа пневматический пистолет, пригрозил расправой и поджогом лестничной площадки.
Фигуранта признали виновным по статье 213 УК: «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и предмета, используемого в качестве оружия». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный мужчина ругался матом на сотрудников скорой помощи и угрожал им пневматическим пистолетом.
Читайте также: