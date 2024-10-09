Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр

Видео: СУ СК РФ по Самарской области
Следственное управление СК России по Самарской области представило кадры из квартиры в Тольятти, где 13-летняя школьница жестоко расправилась с двумя своими сводными сёстрами. Видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
На представленных кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета осматривают квартиру, где произошло преступление. Также на видео показан балкон, на котором как раз и нашли тела убитых двухлетней и пятилетней девочек. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и туловища.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего преступления.
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Анастасия Чинкова