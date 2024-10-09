Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр

В Тольятти на балконе одной из квартир по улице Лизы Чайкиной были найдены тела двух маленьких девочек — двух и пяти лет, с ножевыми ранениями на шее и теле. Правоохранители сразу предположили, что к убийству девочек причастен кто-то из близких родственников. Однако то, что малолетних лишила жизни их собственная 13-летняя сестра шокировало даже самих следователей. О подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».