Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности

Фото: istock/Edgar
В Тольятти на балконе одной из квартир по улице Лизы Чайкиной были найдены тела двух маленьких девочек — двух и пяти лет, с ножевыми ранениями на шее и теле. Правоохранители сразу предположили, что к убийству девочек причастен кто-то из близких родственников. Однако то, что малолетних лишила жизни их собственная 13-летняя сестра шокировало даже самих следователей. О подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».
Семья убитых девочек из Тбилиси
41-летняя женщина по имени Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей: старшей — 13 лет, средней — 10, а младшие девочки двух и пяти лет. Соседи охарактеризовали семью положительно. Однако уже после трагедии правоохранители выяснили, что родители девочек в момент преступления проходили допрос в полиции по делу о незаконном проникновении в собственность. Женщина сама подала заявление против своего сожителя.
По информации издания РИА Новости, сожитель периодически применял физическую силу к женщине и изменял ей. Она подала на него жалобу о незаконном проникновении, однако позже они помирились и возобновили совместную жизнь. Но на допрос их всё равно пригласили. Также оказалось, что Юрий долгое время проживал в общем коридоре подъезда, спал на полу и питался в кафе, общаясь с Ириной через дверь. Она рассказывала соседям об их ссорах и частых изменах.
Во время выяснений отношений с сожителем женщина часто оставляла младших детей с 13-летней дочерью. По словам знакомых семьи, девочка могла раздражаться, особенно когда младшая часто плакала. Также известно, что дочерей женщина родила от разных мужчин.
Фото: istock/Timur Malazoniia
Подробности убийства
В день трагедии старшая дочь осталась дома с младшими детьми, пока ее родители и 10-летняя сестра вышли. Когда 10-летняя девочка вернулась, она обнаружила на балконе изуродованные тела сестёр. Вернувшаяся домой мать девочек поспешила связаться с 13-летней Аленой.
С телефона матери девочка получила сообщение с вопросом о ее местоположении, на что она ответила, что гуляет. Затем последовал вопрос: «Ты в курсе, что произошло дома?». Её ответ был шокирующим: «Это я! Аахахах». Подозреваемую задержали, ее допросили вместе с 10-летней сестрой, а на месте происшествия продолжают работать следователи.
По предварительной информации, у подозреваемой, обвиняемой в убийстве своих двух младших сестер, не было выявлено психических расстройств. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся двойного убийства.
Фото: сайт СК России
Странные детали в деле
На телах убитых девочек в Тольятти обнаружены следы укусов. В настоящее время выясняется, как задолго до смерти на их телах появились эти следы. Единственной подозреваемой в преступлении является 13-летняя Алена, которая была замкнутой и практически не общалась с окружающими.
Соседка семьи предположила, что психологическое состояние 13-летней Алёны могло ухудшаться из-за постоянных конфликтов между её матерью и сожителем Юрием, который неоднократно проявлял к ней физическую агрессию.
Читайте также:
Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек
Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском
Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в Подмосковье
Анастасия Хохлова