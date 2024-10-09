Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек

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Родители двух девочек, убитых в Тольятти, на момент трагедии находились на допросе в правоохранительных органах.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, они были вызваны по делу о незаконном проникновении в жилье, заявление на сожителя ранее подавала мать детей.
Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.
Напомним, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.
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«Сожитель женщины неоднократно избивал её и изменял. Она написала заявление о незаконном проникновении в жилье, но позже пара помирилась и снова начала жить вместе. Несмотря на это, родителей вызвали на допрос. С детьми в квартире осталась старшая 13-летняя дочь. Тела погибших девочек обнаружила их 10-летняя сестра», — сообщил источник.
Следственный комитет ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями.
Напомним, у женщины было трое детей от первого сожителя — девочки 18, 13 и 10 лет, и еще двое — от нынешнего партнера, девочки 2 и 5 лет. Старшая дочь, 18-летняя, проживала отдельно. Семья, по данным источника, характеризовалась положительно, никаких признаков психических отклонений у 13-летней девочки ранее не наблюдалось.
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Елена Перлова