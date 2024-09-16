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Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду

16 сентября 2024, 09:07
Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Появились кадры атаки боевиков ВСУ по Белгороду. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боевики ВСУ обстреляли Белгород. По его словам, поступала информация о попаданиях в жилые помещения и возгорании автомобилей.

На опубликованных кадрах зафиксирован прилет снаряда, выпущенного Вооружёнными силами Украины, на парковку, расположенную между жилыми домами в Белгороде. В процессе съемки слышны звуки взрывов.




Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#Вячеслав Гладков
#всу
Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске, есть раненые
16 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/Sergei Chuyko

В Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, 13-летний ученик специальной школы принёс молоток в класс минувшим утром. Вынув его, он бросился к своим сверстникам и начал без разбора наносить удары. Особенно пострадала одна из девочек.

Подростка задержали. В настоящее время устанавливаются причины его поступка.

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В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами
16 сентября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

42-летнюю жительницу подмосковного Краснознаменска задержали полицейские по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейский патруль остановил машину каршеринга, за рулём которой была женщина, рядом с посёлком Лопатино Ленинского округа. При проверке документов женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому правоохранители решили обыскать машину. В сумке на переднем пассажирском сидении они нашли три свёртка с кристаллическим веществом, а в багажнике — электронные весы, курительные колбы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Содержимое свёртков отправили на экспертизу. Выяснилось, что это наркотик N-метилэфедрон, его общий вес составил около килограмма.

Женщина рассказала, что забрала груз в тайнике и должна была распространять наркотики через «закладки».

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар

Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

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#полиция
#наркотики
#криминал
#мвд московской области
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В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар
16 сентября 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Возгорание торфа произошло на территории Фрязевского участкового лесничества — в одном километре от посёлка Фрязево городского округа Электросталь, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом по номеру 112. Общая площадь возгорания составила 0,04 гектара. На тушение было направлено 12 пожарных и пять единиц техники. На тушение огня ушло чуть более двух часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Подозреваемых в поджоге удалось установить, по данному факту ведутся следственные действия.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог леса в Подмосковье предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#электросталь
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Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
В США учительница из штата Миссури призналась в совращении 16-летнего школьника
16 сентября 2024, 08:53

Фото: istockphoto/S_Chum

В Соединенных Штатах Америки учительница из штата Миссури, оставившая на спине 16-летнего ученика следы от ногтей после интимной связи, признала свою вину. Об этом информирует The Sun.
В январе, когда Хейли Клифтон-Кармак была арестована, ей было 26 лет. Она проработала в школе города Лейквэй около полутора лет. Еще до этого ее поведение вызывало вопросы у администрации: она часто появлялась в школе в откровенных нарядах, таких как обтягивающие блузки с глубоким декольте и леггинсы.

После развода в конце 2023 года Клифтон-Кармак сблизилась с 16-летним учеником и начала с ним сексуальные отношения. Во время одного из интимных контактов она оставила царапины на спине подростка, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом администрации, после чего женщина попыталась скрыться, уехав из Миссури в Техас, где ее и задержали.

Клифтон-Кармак подписала признание в обмен на смягчение обвинений. Выяснилось, что отец школьника, Марк Крейтон, знал об их отношениях и скрывал это. Теперь его тоже арестовали, ему предъявлены обвинения, однако разбирательство по его делу приостановлено до окончания суда над учительницей.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что это произошло по обоюдному согласию.

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#женщина
#отец
#мужчина
#отношения
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Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
16 сентября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев сообщил, что скончался новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Боровлев отметил, что 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали Алексея Кыссу главой, но он не смог вступить в должность.

Помимо этого, глава района выразил соболезнования близким и родным Кыссы. Согласно информации от его коллег, причиной смерти стал инфаркт.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

До этого дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские десантники запросили Киев вызволить их из плена
16 сентября 2024, 06:48

Фото: istockphoto/Nzpn

Десантники 80-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен в Курской области, потребовали от киевских властей как можно скорее освободить их из плена. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей российских спецслужб, украинские военнослужащие попали в плен к российским бойцам 1427-го полка юго-западнее села Нечаев Курской области. Отвечая на вопросы, бойцы ВСУ дали понять, что их командование намеренно не эвакуировало раненых с поля боя.

«Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их "кинуло", и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», – рассказал собеседник агентства.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа, а в ночь на 10 сентября российские войска, как сообщается, начали крупное контрнаступление в приграничном районе.

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#всу
#украина
#киев
#военные
#россия
#курская область
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В российском регионе загорелся рынок
МЧС России: в Ростовской области произошло возгорание на крупном рынке
16 сентября 2024, 06:37

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Аксае Ростовской области произошел пожар на продуктовом рынке, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Пожар был локализован, огнем повреждено 25 фасадных павильонов.

«На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в МЧС.

Ранее в Ростовской области было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что на тушение пожаров привлечены 2 061 человек и около 300 единиц техники. Он также пояснил, что пожары во многих населенных пунктах возникли из-за сильного ветра, перехлеста линий электропередач и неосторожного обращения с огнем.

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#ростовская область
#пожар
#мчс
#пожарные
#рынок
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Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой
16 сентября 2024, 04:58

Медиасток.рф

Родственники обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовы предоставить ему квартиру в Москве под домашний арест, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда о его аресте.
Согласно документам, обвиняемый Юсуфзода Якубджони Давлатхон Юсуфзода и его адвокат возражали против его содержания под стражей на том основании, что у Юсуфзоды есть трое малолетних детей, которые могут находиться по месту жительства его родственников.

«В связи с чем просили избрать в отношении Юсуфзоды Я. Д. более мягкую меру пресечения», – отмечается в публикации.

По данным следствия, мужчина помогал оплачивать аренду квартиры, в которой проживали исполнители теракта в ночь перед нападением на концертный зал.

2 марта стало известно, что по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве задержаны 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#арест
#квартира
#дети
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В «Ахмате» рассказали о бегстве иностранных наемников из Курской области
Боец «Ахмата» Аид: участники ЧВК из США и Британии сбежали из Курско области
16 сентября 2024, 04:14

Фото: iStock/zabelin

Командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что члены американских и британских частных военных компаний (ЧВК), участвовавшие в атаках на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сбежали после недели боев. Его цитируют «Известия».
По словам бойца, именно «серьезные ЧВК» были на стороне ВСУ в Курской области. Например, FOG (американская ЧВК Forward Observation Group) и аналогичные компании из Великобритании.

«Но они отсюда дружно свалили», – отметил Аид.

Иностранные войска оставались в этом районе всего неделю. По словам Аида, им «обещали одно, а получилось другое».

В том же интервью офицер рассказал, что ВСУ использовали западную военную технику во время наступления на Курскую область. По его словам, у ВСУ также имелось советское оружие.

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#россия
#великобритания
#курская область
#всу
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