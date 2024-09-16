Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду

Фото: istockphoto/Олег Копьёв
Появились кадры атаки боевиков ВСУ по Белгороду. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боевики ВСУ обстреляли Белгород. По его словам, поступала информация о попаданиях в жилые помещения и возгорании автомобилей.
На опубликованных кадрах зафиксирован прилет снаряда, выпущенного Вооружёнными силами Украины, на парковку, расположенную между жилыми домами в Белгороде. В процессе съемки слышны звуки взрывов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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На опубликованных кадрах зафиксирован прилет снаряда, выпущенного Вооружёнными силами Украины, на парковку, расположенную между жилыми домами в Белгороде. В процессе съемки слышны звуки взрывов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова