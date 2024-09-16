Фото: istockphoto/SergeyToronto
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся обстрелу со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, есть информация о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые дома. Губернатор отметил, что выехал на место.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow
Военные ВС РФ уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Украинские десантники запросили Киев вызволить их из плена
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow
Военные ВС РФ уничтожил склады ВСУ под Киевом, сообщили в подполье
Украинские десантники запросили Киев вызволить их из плена
Дарья Осипова