Боевики ВСУ хотели расстрелять пенсионерку под Курском из-за телефона

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Боевики Вооруженных сил Украины хотели расстрелять пенсионерку за использование мобильного телефона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из жителей приграничных районов региона Михаила Фарахова.
По его словам, боевики прислонили ей дуло к голове и сказали, что ходить нужно без телефона, иначе её расстреляют. Помимо этого, он рассказал, что ВСУ обстреливают регион регулярно.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Хохлы стреляли. И по нам начали стрелять. Один дрон сбивается, тут же второй, потом снаряд сбивается. И так где-то в течение около двух часов. Хату задели, в сарай попали», — поделился мужчина.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
УФСБ сообщило о попытке ВСУ при помощи БПЛА атаковать детский сад в Донецке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова