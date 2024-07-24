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На видео попал виновник взрыва авто с офицером ВС РФ внутри

Появилось видео со взрывом автомобиля с офицером СВО внутри на севере Москвы
24 июля 2024, 11:29
Фото: istockphoto / RamonCast

Фото: istockphoto / RamonCast

В сети 24 июля появилось видео момента взрыва автомобиля офицера ВС РФ в Северном округе Москвы, сообщили в Известиях.
На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине. Сначала он открывает заднюю дверцу, чтобы положить туда вещи, затем садится на водительское сиденье. В этот момент происходит взрыв. После этого к месту происшествия начинают подходить люди, чтобы помочь пострадавшим.





Очевидец рассказал, что владельцу авто, получившему рваные раны лица, и его супруге, которая находится в шоковом состоянии, оказали помощь на месте. Пострадавшего, которому оторвало конечности, вынесли из машины, положили на землю и укрыли специальным покрывалом. Взрыв произошел из-за детонации неустановленного предмета, установленного в машине.



Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Пострадавший оказался военнослужащим, который вместе с женой обратился в суд с иском против застройщика о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Суд удовлетворил их требования частично.

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МИД: россиян с затонувшего судна в Атлантике спасли
24 июля 2024, 12:11

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что россияне, находившиеся на борту затонувшего в Южной части Атлантического океана норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали.
«На брифинге Мария Захарова сообщила, что, по предварительной информации, российские граждане, находившиеся на борту затонувшего норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, не пострадали», — сообщили в РБК.

В ночь на 24 июля в южной части Атлантического океана затонуло судно Argos Georgia, на борту которого было 27 членов экипажа. Судно вышло из порта под флагом острова Святой Елены 21 июля. Примерно в 370 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов – Стэнли – судно успело подать сигнал бедствия.

По данным The Guardian, в составе экипажа были десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два гражданина Перу. Также на борту находились россияне.

Как сообщает EFE со ссылкой на морское управление Фолклендских островов, в результате крушения погибли восемь человек, ещё пятеро числятся пропавшими без вести.

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Медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками
The Sun: рак у мужчины перепутали с инфекцией и отправили лечиться антибиотиками
24 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/Nastco

Медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками. Об этом пишет The Sun.
Впервые 44-летний мужчина по имени Даррелл заметил уплотнение на шее в 2020 году. Сообщается, что он сразу обратился за помощью в местную больницу, однако из-за пандемии врачи не стали проводить обследование. Они приняли новообразование за инфекцию и выписали больному рецепт на антибиотики, отправив его домой. Опухоль на шее не исчезла.

Мужчина обратился за медицинской помощью повторно, ему сделали УЗИ и биопсию. Согласно результатам обследования, опухоль оказалась синовиальной саркомой — редчайшим видом рака. Обычно он развивается в клетках вокруг сухожилий и суставов. Рак дал метастазы в легкие и мозг. Даррелл перенес радиотерапию под названием «Кибернож» и химиотерапию.

Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.

Ранее известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.

Недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#узи
#рак
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Хирург сделал обрезание младенцу и стал фигурантом дела
СК РФ возбудил уголовное дело после домашнего обрезания младенцу в Петербурге
24 июля 2024, 11:40

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после неудачного домашнего обрезания младенцу в Санкт-Петербурге, чуть не закончившегося трагедией. Ребёнку на тот момент едва исполнился месяц.
Само происшествие произошло ещё в марте, напоминает телеграм-канал «Mash на Мойке». Маленькому Егору требовалась операция по медицинским показаниям. Родители решили провести её дома и пригласили хирурга из Тосненской клинической межрайонной больницы, заплатив ему около 10 тысяч рублей. Однако домашняя операция пошла не по плану. Врач допустил несколько ошибок, в результате у малыша началось сильное кровотечение. Ребёнка экстренно госпитализировали.

Эксперты оценили ущерб здоровью как тяжкий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. 40-летний хирург со стажем работы 20 лет специализировался на кожных заболеваниях.

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В лесу под Питером нашли тело девочки-инвалида
24 июля 2024, 11:06

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

В лесу Ленинградской области погибла юная жительница Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в РЕНТВ.
Как сообщили в Следственном комитете Ленинградской области 24 июля, волонтёры «Лиза Алерт» обнаружили тело ребёнка в лесу возле хутора Минаева Раздольевского сельского поселения. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не было.

«По информации «Фонтанки», примерно в два часа дня накануне в лес были направлены волонтёры, спасатели, полицейские и кинолог с собакой после звонка 42-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина является директором благотворительного фонда и воспитывает пятерых детей. В тот день она отправилась в лес вместе со своей 9-летней дочерью», — сообщили в издании.

Тело девочки удалось найти через шесть часов. Точную причину её смерти предстоит установить судмедэкспертам. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек

«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве

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При аварии пассажирского самолёта в аэропорту Катманду погибли 18 человек
24 июля 2024, 10:43

Фото: istockphoto/porpeller

В аэропорту столицы Непала Катманду при взлёте загорелся пассажирский самолёт. Из 19 человек, находившихся на борту, выжил только один.
Самолёт непальской авиакомпании Saurya Airlines, на борту которого находились сотрудники технического персонала, потерпел крушение при взлёте, передаёт издание Kathmandu Press. Инцидент произошёл в среду, 24 июля, около 11 утра по местному времени (8:00 по Москве). На борту не было пассажиров, только сотрудники авиакомпании.

По неизвестной причине во время взлёта авиалайнер резко повело в сторону, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, задел крылом землю, после чего загорелся. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, 18 из них погибли, выжить сумел только командир воздушного судна. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве
Очевидец рассказал, как спасал пострадавшего при взрыве авто в Москве
24 июля 2024, 10:40

Фото: iStock/Alesmunt

Очевидец рассказал, как спасал мужчину, который пострадал при взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ»
По его словам, сразу после взрыва жену водителя посадили на лавочку. Она была в шоке и просила помочь мужу, которому оторвало ступни. Очевидец рассказал, что пострадавшего вытащили из автомобиля и накрыли одеялом. Потом подбежала его мать и начала спрашивать людей, жив ли её сын.

Напомним, инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

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Полковника ФСБ Полякова подозревают в вымогательстве через Telegram-каналы
24 июля 2024, 10:35

Фото: istockphoto / Lincoln Beddoe

Расследование в отношении полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова, переводчика Дениса Савинского и бизнесмена Александра Санина завершено. Их обвиняют в вымогательстве 42,5 млн рублей у одной из крупнейших IT-компаний «Ланит», сообщили в Коммерсант.
По версии следствия, обвиняемые требовали деньги в обмен на удаление негативных публикаций о «Ланите» из подконтрольных Полякову Telegram-каналов. Эти публикации могли нанести вред правам и законным интересам собственников компании. В числе упомянутых каналов — «Незыгарь», «Кремлёвская прачка», «ВЧК-ОГПУ»* (признан иноагентом), «Банкста» и Brief.

«Группа действовала с ноября 2020 по июль 2023 года. В это время Поляков служил во второй службе управления ФСБ по Москве, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. К моменту задержания Михаил уже вышел в отставку и занимал должность заместителя директора по безопасности АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодёжи», - сообщили в издании.

Переводчик Денис Савинский и гендиректор ООО «Производственно-строительная компания «Наследие» Александр Санин, будучи женатыми на сестре Полякова, занимались обналичиванием денег. Сначала требовали доллары, потом — криптовалюту. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, которое грозит 15 годами лишения свободы.

Фигуранты дела не признали вину. Они утверждают, что в материалах дела говорится только об одной публикации в ноябре 2021 года. Она была удалена через девять минут.

Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков отрицает общение с «Ланитом». Он утверждает, что не знаком с Саниным. Адвокаты Михаила Полякова говорят о незаконности расследования дела Главным следственным управлением МВД Москвы. Поляков на момент вменяемых обвиняемым событий был действующим офицером ФСБ, и дело должно было быть передано военным следователям СК.

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* Признан в России иностранным агентом.
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В Магнитогорске задержали убийцу найденной в реке женщины
24 июля 2024, 09:51

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Магнитогорске был задержан мужчина, которого обвиняют в убийстве своей дочери. Её тело нашли в реке. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета региона, сообщили в URA.Ru.
«Следователь Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела продолжает расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, утром 28 мая в одном из домов на улице Калмыкова мужчина задушил свою дочь, затем перенёс тело в гараж, где нанёс не менее двух ударов молотком по голове. Упаковав тело, он через несколько дней на надувной лодке вывез его на середину реки Урал, где сбросил в воду. О пропаже он заявил только через несколько дней.

Тело Бровкиной обнаружили 18 июля в пакете, который достали из реки Урал. На теле женщины были видны следы насильственной смерти: голова пробита, тело связано верёвкой. К мешку, чтобы он не всплыл на поверхность, злодей привязал груз.

Изначально рассматривалась версия, что Бровкину убили из-за долгов, которые она не возвращала. Девушка страдала игроманией.

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Житель Талдома нанёс пожилой соседке 30 ударов ножом
24 июля 2024, 09:10

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Полиция задержала 33-летнего жителя Талдома по подозрению в разбойном нападении на его соседку — женщину 66 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина решил ограбить женщину, живущую в соседней квартире. Он проник в её квартиру под предлогом возвращения одолженного ранее предмета кухонной утвари, закрыл за собой входную дверь и напал на женщину с ножом. Злоумышленник нанёс пожилой соседке около 30 ножевых ударов и забрал у неё 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
На помощь пострадавшей пришёл мужчина, проживающий этажом выше. Он услышал крики о помощи, спустился, выбил дверь квартиры, вывел соседку в подъезд, а нападавшего запер в помещении. Он также вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие правоохранители задержали нападавшего, у него изъяли нож и похищенные у женщины деньги. Пострадавшую госпитализировали с множественными колото-резаными ранами.

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