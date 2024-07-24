На видео попал виновник взрыва авто с офицером ВС РФ внутри

Фото: istockphoto / RamonCast
В сети 24 июля появилось видео момента взрыва автомобиля офицера ВС РФ в Северном округе Москвы, сообщили в Известиях.
На кадрах видно, как злоумышленник подходит к машине. Сначала он открывает заднюю дверцу, чтобы положить туда вещи, затем садится на водительское сиденье. В этот момент происходит взрыв. После этого к месту происшествия начинают подходить люди, чтобы помочь пострадавшим.
Очевидец рассказал, что владельцу авто, получившему рваные раны лица, и его супруге, которая находится в шоковом состоянии, оказали помощь на месте. Пострадавшего, которому оторвало конечности, вынесли из машины, положили на землю и укрыли специальным покрывалом. Взрыв произошел из-за детонации неустановленного предмета, установленного в машине.
Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Пострадавший оказался военнослужащим, который вместе с женой обратился в суд с иском против застройщика о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Суд удовлетворил их требования частично.
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Очевидец рассказал, что владельцу авто, получившему рваные раны лица, и его супруге, которая находится в шоковом состоянии, оказали помощь на месте. Пострадавшего, которому оторвало конечности, вынесли из машины, положили на землю и укрыли специальным покрывалом. Взрыв произошел из-за детонации неустановленного предмета, установленного в машине.
Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Пострадавший оказался военнослужащим, который вместе с женой обратился в суд с иском против застройщика о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Суд удовлетворил их требования частично.
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Мира Полтева