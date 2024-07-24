«‎Маму не подпускайте»: Очевидец рассказал, как помогал после взрыва авто в Москве

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Очевидец рассказал, как спасал мужчину, который пострадал при взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на парковке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ»
По его словам, сразу после взрыва жену водителя посадили на лавочку. Она была в шоке и просила помочь мужу, которому оторвало ступни. Очевидец рассказал, что пострадавшего вытащили из автомобиля и накрыли одеялом. Потом подбежала его мать и начала спрашивать людей, жив ли её сын.
Напомним, инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
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Напомним, инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
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Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда
Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани
Дарья Осипова