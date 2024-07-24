Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Фото: iStock/frodelil
Пострадавший при взрыве на севере Москвы мужчина несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей. Об этом информирует «МК».
Утром на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел на парковке дома. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.
Пострадавший Андрей Торгашов родился в Казахстане. По данным издания, мужчина числился в должности старшего офицера.
Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича
Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
Пострадавший Андрей Торгашов родился в Казахстане. По данным издания, мужчина числился в должности старшего офицера.
Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Газовый баллончик взорвался в анусе у 40-летнего москвича
Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва
В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
Дарья Осипова