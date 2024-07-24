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Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве

112: причиной взрыва Toyota Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство
24 июля 2024, 08:40
Фото: iStock/trikolor

Фото: iStock/trikolor

Причиной взрыва Toyota Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица. Сообщается, что в машине не было установлено газовое оборудование.

«Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — отмечается в публикации.



Сейчас на месте работают силовики. Все версии проверяются. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным канала, на нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла и повреждены автомобили соседей.

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

На юго-западе Москвы горит квартира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
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Житель Талдома нанёс пожилой соседке 30 ударов ножом
24 июля 2024, 09:10

Полиция задержала 33-летнего жителя Талдома по подозрению в разбойном нападении на его соседку — женщину 66 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина решил ограбить женщину, живущую в соседней квартире. Он проник в её квартиру под предлогом возвращения одолженного ранее предмета кухонной утвари, закрыл за собой входную дверь и напал на женщину с ножом. Злоумышленник нанёс пожилой соседке около 30 ножевых ударов и забрал у неё 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
На помощь пострадавшей пришёл мужчина, проживающий этажом выше. Он услышал крики о помощи, спустился, выбил дверь квартиры, вывел соседку в подъезд, а нападавшего запер в помещении. Он также вызвал полицию и скорую помощь.

Прибывшие правоохранители задержали нападавшего, у него изъяли нож и похищенные у женщины деньги. Пострадавшую госпитализировали с множественными колото-резаными ранами.

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#нападение
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда
В Волгоградской области ребенок наглотался крысиного яда
24 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Волгоградской области девочка наглоталась крысиного яда. Об этом пишет «Новости Волгограда».
Сообщается, что родители взяли ребенка в гости к родственникам в частный дом, где она и употребила отраву. Девочка госпитализирована в отделение острых отравлений, её состояние удовлетворительное. Доза попавшего в организм яда не представляет угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что многодетная мать заставила своего сына выпить моющее средство. Инцидент произошел в Красноярском крае. Женщина пришла домой пьяная. Ребенок сделал ей замечание. В ответ она ударила мальчика кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.

В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
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#инцидент
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Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы
«МК»: Пострадавший при взрыве на севере Москвы мужчина служил в секретной части
24 июля 2024, 09:00

Фото: iStock/frodelil

Пострадавший при взрыве на севере Москвы мужчина несколько лет назад служил в одной из секретных воинских частей. Об этом информирует «МК».
Утром на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел на парковке дома. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Они нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение.

Пострадавший Андрей Торгашов родился в Казахстане. По данным издания, мужчина числился в должности старшего офицера.

Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Рассматривается версия покушения, связанного с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#мужчина
#происшествия
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Ъ: почти 10 лет запросили помогавшему ФСБ бизнесмену за хищения у Минобороны
24 июля 2024, 06:22

Фото: iStock/blinow61

Помогавшему ФСБ бизнесмену Андрею Чеснокову запросили около десяти лет лишения свободы за хищения у Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Чеснокова предлагают приговорить к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Его сообщникам Вадиму Лесных и Василию Титову предлагают дать 9,5 и 8 лет соответственною

Кроме того, гособвинение требует удовлетворить иск Минобороны к ним в размере 488 миллионов рублей.

«Коммерсантъ» назвал арест Чеснокова неожиданным, поскольку он много раз помогал ФСБ в поимке взяточников.

Напомним, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело о хищениях. Тогда был заключён контракт на реставрацию полигонов Теректа и Тургай, где ведомство проводит учения. На работу было выделено 760 миллионов рублей, в ещё полмиллиарда выводились через подставные фирмы.

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На юго-западе Москвы горит квартира
Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы возросла до двух тысяч «квадратов»
24 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/grafoto

Квартира загорелась в доме на улице Молодёжная на юго-западе Москвы. Об этом в своём Telegram-канале сообщило МЧС России.
Отмечается, что возгорание началось в квартире на седьмом этаже, после чего пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. В общей сложности, по последним данным, огонь охватил две тысячи квадратных метров.

Около 30 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из подъезда. Также четырёх человек спасатели вытащили из квартиры на восьмом этаже.

В настоящее время на месте происшествия работают более 150 пожарных и 46 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

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#квартира
#мчс
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Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства
24 июля 2024, 03:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства преступления до своего задержания. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предпринял попытку уничтожения средств совершения теракта и иных доказательств совершения преступления.

Также данные следствия гласят, что Юсуфзода за несколько дней до произошедшего перечислил своему соучастнику средства на обеспечение проживания остальных террористов. Также он передал часть денег другому исполнителю уже после теракта.

В начале апреля Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду, который в ходе опроса рассказал, что является уроженцем Таджикистана, женат и имеет трёх детей. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.

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#суд
#данные
#террористы
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Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов, есть погибшие
Рыболовное судно с россиянами затонуло в Атлантическом океане
24 июля 2024, 02:46

Фото: iStock/studio-fi

Рыболовное судно с россиянами на борту затонуло в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что судно Argos Georgia затонуло рано утром во вторник. Рыбаки успели подать сигнал бедствия и покинуть судно в спасательной шлюпке.

В настоящее время нет подтверждённой информации о нахождении на спасательном плоту граждан России.

Всего на борту судна находилось 27 рыболовов, среди которых – восемь россиян, 10 испанцев, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

В результате потопления погибли шесть человек, семь числятся пропавшими, а 14 удалось спастись на шлюпке.

Поисковые работы были приостановлены из-за плохих погодных условий.

Судно шло под флагом острова Святой Елены.

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#россияне
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В Испании вынесли приговор пенсионеру, отправлявшему взрывчатку в посольство Украины
Europa Press: 18 лет дали испанцу, отправившему взрывчатку в посольство Украины
24 июля 2024, 01:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам тюрьмы пенсионера Помпейо Гонсалеса, который отправил в посольство Украины в Мадриде письма с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает новостное агентство Europa Press.
Отмечается, что 76-летний испанец был приговорён к 10 годам лишения свободы по статье о терроризме и к восьми годам за изготовление и использование взрывных устройств в террористических целях.

По словам судьи, обвиняемый добивался оказания давления на власти Испании и США для прекращения дальнейшей поддержки Украины.

Пенсионер был задержан полицией в конце прошлого года. С ноября по декабрь 2022 года он отправил шесть писем с взрывчаткой внутри. В частности, такие письма приходили лично премьер-министру Испании Педро Санчесу, в посольства США и Украины.

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#украина
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Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
ГСЧС Украины: масштабный пожар на площади 30 гектаров бушует в Николаеве
24 июля 2024, 00:11

Фото: iStock/ArishaRay

Украинские спасатели не могут потушить пожар на площади в 30 гектаров в Николаевской области. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Отмечается, что возгорание произошло на открытой местности, которая является потенциально загрязнённой взрывоопасными предметами.

Пожарные не могут справиться с огнём из-за трудностей с подъездом техники к очагам горения и высокой растительности.

При этом, по данным ГСЧС, ситуация контролируется, в том числе и с помощью беспилотников, которые помогают следить за ситуацией с воздуха. Угрозы жилым домам нет.

Причину возникновения возгорания Госслужба не раскрыла.

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