Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве

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Причиной взрыва Toyota Land Cruiser в Москве могло быть взрывное устройство. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Инцидент случился утром на Синявинской улице. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя, ему оторвало ступни. Пассажирка госпитализирована с рваными ранами лица. Сообщается, что в машине не было установлено газовое оборудование.
Сейчас на месте работают силовики. Все версии проверяются. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным канала, на нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла и повреждены автомобили соседей.
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
На юго-западе Москвы горит квартира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Не исключено, что причиной взрыва могло быть установленное взрывное устройство», — отмечается в публикации.
Сейчас на месте работают силовики. Все версии проверяются. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным канала, на нескольких этажах многоэтажки выбиты стекла и повреждены автомобили соседей.
Ранее в Москве Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель завёл двигатель. По информации СМИ, взрыв произошёл на Коровинском шоссе на севере Москвы. Водитель Land Cruiser получил травму ног, с места происшествия его экстренно госпитализировали.
На юго-западе Москвы горит квартира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова