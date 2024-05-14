Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили

Фото: Минобороны РФ
Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Сведенья подтверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник информагентство.Кузнецов занимал должность 2023 года, а до этого — был руководителем восьмого управления Генерального штаба.
Также в картотеке военного суда запись о заключении Кузнецова под стражу.
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