Появились кадры первых минут после покушения на Фицо

Фото: iStock/Алексей Витвицкий
В премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен. Видео первых минут после покушения публикует Mash.
Местные СМИ сообщают, что неизвестный выстрелил в премьера из толпы. Было сделано около четырёх выстрелов. После чего преступник попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и личной охраной Фицо.
На место покушения оперативно прибыл вертолёт, который доставил политика в больницу.
По предварительным данным, Фицо ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Напомним, что Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
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На место покушения оперативно прибыл вертолёт, который доставил политика в больницу.
По предварительным данным, Фицо ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Напомним, что Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
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Элина Позднякова