Появились кадры поджога человека в центре Санкт-Петербурга

Видео: Телеграм-канал «Петербургская полиция»
Житель Санкт-Петербурга бросил горящую полиэтиленовую обертку от колбасы на спящего на входе в подвальное помещение горожанина.
27 октября в экстренные службы города поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что у входа в подвал дома на Лиговском проспекте горит мужчина. На место происшествия прибыли полицейские.
Позже выяснилось, что пострадавшего сожгли живьём.
Читайте также:
«Начинаю его бояться»: житель Подмосковья убил родственницу, трех ее внуков и уснул в соседней комнате
Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино
«По прибытию правоохранителей на место происшествия был обнаружен труп неизвестного мужчины, с обгоревшими руками и ногами. На вид ему около 35 лет», — сообщает «Оперативное прикрытие».
Позже выяснилось, что пострадавшего сожгли живьём.
«Пьяный 35-летний уроженец Петрозаводска, действуя с внезапно возникшим умыслом, поджег ранее неизвестного ему мужчину, который скончался на месте происшествия от термических ожогов», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.После происшествия преступник попробовал укрыться в Тверской области, но правоохранительные органы нашли его и задержали. Против него возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.
Читайте также:
«Начинаю его бояться»: житель Подмосковья убил родственницу, трех ее внуков и уснул в соседней комнате
Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино
Ольга Енгалычева