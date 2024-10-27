Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье

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Жителя Ижевска задержали за покушение на убийство собственной матери, он избил ее, а после поджег на ней одежду. Об это сообщает СУ СКР по Удмуртии. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина напал на пенсионерку после того, как та назвала его иждивенцем.
По данным следствия, все произошло 19 октября, когда мужчина сидел дома и выпивал, чем спровоцировал ссору с матерью. Во время конфликта он набросился на нее, избил, а после поджег на ней одежду. Женщину увезли в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, следователи рассчитывают через суд отправить его в СИЗО на время следствия.
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