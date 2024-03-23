Появились кадры последствий теракта в «Крокус Сити Холл»

Фото: Пресс-служба Московской области
В сети появились кадры последствий теракта в концертной зале «Крокус Сити Холл», их публикует пресс-служба Московской области.
Напомним, около 20:00 22 марта стало известно о стрельбе в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске.
Фото: Пресс-служба Московской области
Позже очевидцы увидели поднимающийся над крышей комплекса дым, разгорелся сильный пожар.
Выяснилось, что в «Крокус» ворвалась группа террористов, которые начали в упор расстреливать людей, а затем устроили взрыв, спровоцировавший пожар.
Фото: Пресс-служба Московской области
По официальной информации, на данный момент известно о 60 погибших. Однако, как сообщил Telegram-канал 112, их число возросло до 82.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Всех пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» эвакуировали
Фото: Пресс-служба Московской области
Выяснилось, что в «Крокус» ворвалась группа террористов, которые начали в упор расстреливать людей, а затем устроили взрыв, спровоцировавший пожар.
Фото: Пресс-служба Московской области
По официальной информации, на данный момент известно о 60 погибших. Однако, как сообщил Telegram-канал 112, их число возросло до 82.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
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Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта
Всех пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» эвакуировали
Евгения Парфентьева