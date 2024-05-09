Украинский дрон-камикадзе взорвался возле жилого дома в регионе РФ

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В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского городского округа. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрыва пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Повреждены два легковых автомобиля и фасад частного жилого дома.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова