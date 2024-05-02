Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

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Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны России написало в Telegram-канале.
Отмечается, что попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника самолётного типа была пресечена в районе 19:20 мск.
Ранее сообщалось, что ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ над территорией этого региона.
Минобороны России в четверг 2 мая сообщили об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР. Это позволило российским войскам улучшить тактическое положение и поразить несколько целей, а также поспособствует дальнейшему продвижению ВС РФ.
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Ранее сообщалось, что ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ над территорией этого региона.
Минобороны России в четверг 2 мая сообщили об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР. Это позволило российским войскам улучшить тактическое положение и поразить несколько целей, а также поспособствует дальнейшему продвижению ВС РФ.
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Анастасия Чинкова