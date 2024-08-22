Появились кадры разрушенного взрывом газа дома в Пермском крае

Фото: МЧС РФ
В городе Кизел в Пермском крае в жилом доме взорвался бытовой газ. К счастью, возгорания не произошло, но обрушились перекрытия между этажами и серьёзно пострадали несколько квартир.
Небольшой видеоролик с места ЧП опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах можно увидеть разрушенные квартиры верхнего этажа и провалившиеся потолочные перекрытия. Фасад здания серьёзно пострадал от взрывной волны. Под окнами дома стоят люди — скорее всего, покинувшие свои квартиры жители.
Известно, что из-под развалин сотрудники МЧС спасли одного мужчину. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Ещё одна женщина, получившая травму при взрыве, от госпитализации отказалась, медицинская помощь оказана ей на месте. Всего спасатели эвакуировали из дома 16 человек.
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Александр Бойцов