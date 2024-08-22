В Кизеле обрушились перекрытия в доме из-за взрыва газа

Фото: МЧС России
В городе Кизел Пермского края в жилом четырёхэтажном доме произошёл взрыв газа. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Возгорания не зафиксировано. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в многоквартирном доме в Кизеле произошёл хлопок газовоздушной смеси. Есть пострадавшие, проводится эвакуация.
Подчёркивается, что пожарные спасли из-под завалов мужчину. Из смежной квартиры соседнего подъезда были выведены двое детей. Информация о пострадавших уточняется.
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«Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: город Кизел, улица Ленина. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в четырёхэтажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвёртым и третьим этажами, загорания нет», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что пожарные спасли из-под завалов мужчину. Из смежной квартиры соседнего подъезда были выведены двое детей. Информация о пострадавших уточняется.
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Мира Полтева