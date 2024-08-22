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В Кизеле обрушились перекрытия в доме из-за взрыва газа

22 августа 2024, 10:25
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

В городе Кизел Пермского края в жилом четырёхэтажном доме произошёл взрыв газа. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Возгорания не зафиксировано. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в многоквартирном доме в Кизеле произошёл хлопок газовоздушной смеси. Есть пострадавшие, проводится эвакуация.

«Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси по адресу: город Кизел, улица Ленина. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в четырёхэтажном жилом доме произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвёртым и третьим этажами, загорания нет», — говорится в сообщении.



Подчёркивается, что пожарные спасли из-под завалов мужчину. Из смежной квартиры соседнего подъезда были выведены двое детей. Информация о пострадавших уточняется.

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В Краснодонском районе произошло жестокое убийство пожилой пары
В Краснодонском районе ЛНР мужчина застрелил пожилых супругов ради денег
22 августа 2024, 10:36

Фото: istockphoto/aruba200

В Краснодонском районе ЛНР безжалостный преступник застрелил пожилых супругов ради 110 000 рублей, которые они копили на похороны. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Донбассе».
Сообщается, что злоумышленник заранее подготовился к преступлению: он узнал о местонахождении охотничьего ружья с патронами у знакомого и в ту же ночь украл его. После этого мужчина узнал адрес беззащитной пары (супругам за 80 лет) и проник в их дом через окно. Он расстрелял пожилых людей и забрал все их сбережения, которые предназначались на похороны.

После совершения преступления он покинул территорию ЛНР, однако вскоре был задержан в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО, где пробудет до 18 сентября. Следственные органы продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме
22 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto / RamonCast

В жилом многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края произошёл взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
«На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — уточнил глава региона.

Махонин добавил, что в связи со случившимся власти создали краевой оперативный штаб. На место происшествия выехали зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. Глава округа Андрей Родыгин также находится на месте и будет оказывать необходимую помощь жителям, отметил губернатор.

Региональное управление МЧС сообщило, что в четырёхэтажном доме при взрыве обрушились перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Пожарных спасли из-под завалов мужчину, а из смежной квартиры вывели двух детей.

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В Химках приезжий разбил дверь магазина и украл еду, сигареты и алкоголь

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#происшествия
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Подмосковные подростки отрезали девочке волосы из-за замечания
22 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/AntonioGuillem

Подростки напали на десятилетнюю девочку и отрезали ей прядь волос, инцидент произошёл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление поступило от матери пострадавшей. По предварительной информации, мальчики-подростки схватили девочку и ножницами срезали ей прядь волос с головы», — говорится в сообщении.
По данным Следственного комитета Московской области, нападение произошло после того, как девочка сделала подросткам замечание за их некорректное поведение в общественном месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи устанавливают участников нападения на ребёнка и выясняют подробности случившегося.

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В Химках приезжий разбил дверь магазина и украл еду, сигареты и алкоголь
22 августа 2024, 09:18

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мужчина ночью разбил тротуарной плиткой стеклянные двери сетевого магазина в Химках и попытался вынести товар, злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник атаковал магазин, расположенный на проспекте Мира. Разбив двери, он проник в торговое помещение, набрал себе продуктов, а также захватил алкогольные напитки и сигареты, но скрыться с украденным не смог: полицейские получили сигнал о преступлении и немедленно прибыли на место. Злоумышленника задержали на выходе из магазина», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 35-летний житель города Киров, ранее неоднократно судимый за кражи. Теперь ему грозит новый срок по той же статье.

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#кража
#магазин
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#мвд московской области
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Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии
Shot: Челябинский педагог была найдена убитой на Маврикии
22 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Челябинский педагог жестоко убита на Маврикии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

Родственники забили тревогу, и вскоре местный житель, ставший подозреваемым, был задержан. Он утверждал, что высадил девушку в Кюрпипе и больше с ней не общался. После обнаружения тела в районе Ля-Мари подозреваемый дал признательные показания.

Залия Шамигулова родом из Башкирии, последние годы она преподавала в челябинском университете и работала карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела с подругой в начале лета и планировала вернуться домой к началу учебного года.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
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Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле
Палеонтолог Сиветер рассказал о древнейшем пенисе на Земле и его обладателе
22 августа 2024, 04:15

Фото: istock/Nadzeya Haroshka

Палеонтолог Дэвид Сиветер из Великобритании сделал удивительное открытие, обнаружив самый древний пенис на Земле. Об этом он рассказал в подкасте What The Duck?! на ABC Radio.
В конце 1990-х годов Сиветер исследовал коллекцию окаменелостей, найденных на западе Англии. Среди них он обнаружил крошечное ракообразное, известное как остракода, длиной всего один миллиметр. Проведя 3D-моделирование, ученые обнаружили «очень длинный отросток», выступающий из задней части тела, что оказалось пенисом.

Этот орган сохранился благодаря погребению ракообразного под тонким слоем вулканического пепла около 425 миллионов лет назад. Медленное остывание пепла позволило сохранить не только скелет, но и мягкие ткани животного, включая жабры, глаза и, конечно же, пенис.

Остракода была названа Colymbosathon ecplecticos, что в переводе с греческого означает «выдающийся пловец с большим пенисом». Орган может достигать до трети длины тела животного, что подчеркивает его значимость.

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#ученые
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#тела
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В Мурманской области объявлена воздушная угроза: что обнаружило ПВО в небе
Mash: В Мурманской области ПВО засекла подозрительный объект
22 августа 2024, 02:28

Фото: istock/vladj55

В Мурманской области объявлена воздушная угроза после того, как системы ПВО засекли подозрительный летающий объект, предположительно беспилотник.Из-за угрозы были задержаны несколько рейсов на вылет и прилет, в то время как регистрация других рейсов продолжается в обычном режиме.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных ситуациях по номеру 112.

«Все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Северян прошу быть внимательными и следить за дальнейшими уведомлениями», — заявил Чибис.
В данный момент принимаются все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве региона.

Напомним, ранее губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщал, что украинская ДРГ в эту среду, 21 августа, пыталась прорваться в Климовский район Брянской области. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России. По его данным, попытку прорыва границы пресекли силы ФСБ России и ВС РФ, противник был разбит.

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Жуткое происшествие в Шереметьево: мужчина с перерезанным горлом спрыгнул со второго этажа
В Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа
22 августа 2024, 00:26

Фото: istock/canbedone

В аэропорту Шереметьево произошел трагический инцидент. Молодой человек порезал себе горло и затем сбросился с верхнего этажа. ​
По имеющимся данным, мужчина разбил бутылку в зоне аэропорта, перелез через перила и, порезав себе горло, прыгнул вниз. В настоящий момент данные о его состоянии не уточняются. По информации Базы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Причины поступка молодого человека также пока неизвестны. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорили бывшего депутата Дмитрия Гудкова* к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации в интернете, сроком на 4 года.

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Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО

*признан иноагентом на территории Российской Федерации
#мвд
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Экс-полковник МВД Захарченко почти год просит отправить его в зону СВО
21 августа 2024, 23:53

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Осужденный на 16 лет бывший полковник МВД РФ Захарченко уже почти год хочет заключить контракт с Минобороны и просит отправить его в зону СВО. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова в беседе с РИА Новости. По ее словам, приговоренный за взятки на 1,4 млрд рублей не получает от министерства никакого ответа.
Адвокат отметила, что с момента прошения прошел уже почти год, но контракт так и не заключили, хоть и официального отказа не было.
«Отказа нет, говорят, что необходимо пройти отборочные мероприятия, но ничего не происходит», — пояснила Туникова.
В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 14 годам за взяточничество на 1,4 миллиарда и прибавив предыдущее наказание назначил 16 лет колонии.

По данным агентства, Захарченко известен резонансными публикациями СМИ о квартире его сестры, в которой нашли 9 миллиардов рублей неизвестного происхождения, которые после изъяли в доход государства. Сам полковник на тот момент курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

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Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников

*признан иноагентом на территории Российской Федерации
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