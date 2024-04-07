Появились кадры с места расстрела полицейских в Щёлкове

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Телеграм-канал «Shot» опубликовал фото с места расстрела полицейских из подмосковного Щёлково.
На кадрах изображено место, где погиб 40-летний помощник участкового уполномоченного отдела полиции. Второй сотрудник, который был ранен в голову, находится в реанимации.
Предполагаемый преступник пытается скрыться на черном мотоцикле. Он направляется в сторону Санкт-Петербурга.
По информации портала, правоохранители из Щёлково намерены были задержать закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета.
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Предполагаемый преступник пытается скрыться на черном мотоцикле. Он направляется в сторону Санкт-Петербурга.
По информации портала, правоохранители из Щёлково намерены были задержать закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета.
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Анастасия Хохлова