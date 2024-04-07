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Появились кадры с места расстрела полицейских в Щёлкове

07 апреля 2024, 19:48
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Телеграм-канал «Shot» опубликовал фото с места расстрела полицейских из подмосковного Щёлково.
На кадрах изображено место, где погиб 40-летний помощник участкового уполномоченного отдела полиции. Второй сотрудник, который был ранен в голову, находится в реанимации.

Предполагаемый преступник пытается скрыться на черном мотоцикле. Он направляется в сторону Санкт-Петербурга.


По информации портала, правоохранители из Щёлково намерены были задержать закладчика, но тот неожиданно открыл огонь из пистолета.

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#полицейские
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В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских
07 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/Dzurag

По факту убийства полицейского в Подмосковье возбуждено уголовное дело.
Один из сотрудников МВД скончался от полученных огнестрельных ранений в результате нападения при обходе квартир в жилом доме.

Второй раненный полицейский находится в реанимации. За его жизнь сейчас сражаются врачи.

Уголовное дело открыто по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ведется поиск преступников, причастных к произошедшему.

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#бастрыкин
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Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье
07 апреля 2024, 18:59

Фото: istockphoto/9parusnikov

Российский отдыхающий Сергей К. был найден мертвым в отеле города Аланья, Турция.
Об этом сообщил местный портал BirGun. Персонал отеля обратил внимание на то, что мужчина долгое время не покидал свой номер, что вызвало беспокойство.

Сотрудники отеля взломали дверь его номера и обнаружили его мертвым. Затем они немедленно вызвали экстренные службы. Точная причина смерти пока не установлена. Тело мужчины направлено в морг Института судебной медицины в Антальи.

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По полицейским из Щёлково открыл огонь наркокурьер, которого заметили на трассе М11
07 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/blinow61

Правоохранители из Щёлково вышли на след наркодиллера, который неожиданно открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся, сообщает телеграм-канал «Mash».
По уточненным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, второй доставлен в реанимацию.

Напавший на полицейских скрылся на черном мотоцикле. В настоящее время он движется по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга на скорости под 150-200 км/час. Злоумышленник открыл огонь по полицейским во время обхода домов в СНТ.

В Подмосковье введены планы «Сирена» и «Перехват».

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#санкт-петербург
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В Щёлково во время обхода квартир убиты два полицейских
07 апреля 2024, 18:33

Фото: istockphoto/artolympic

В Ногинском районе подмосковного Щёлково во время обхода квартир погибли два полицейских. По уточнённым данным, это помощник участкового уполномоченного и оперативник.
В регионе объявлены планы «Сирена» и «Перехват». Сигнал был объявлен в Щёлково в 17:15, сообщает телеграм-канал «112». На сотрудников полиции было совершено вооружённое нападение во время выполнения ими служебных обязанностей. Сообщается, что нападение на правоохранителей было совершено внезапно.

Разыскивается чёрный мотоцикл, на котором скрылись нападавшие. Силовые структуры приведены в состояние повышенной готовности. Причины нападения пока неизвестны, подробности уточняются.

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В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского
07 апреля 2024, 17:59

Фото: iStock/Fedorovekb

Сигнал оповещения был объявлен в 17:35 в подмосковном Щелково, передает телеграм-канал «112».
По информации портала, было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.

Также сообщается, что нападение на правоохранителей произошло внезапно. Злоумышленники могут передвигаться на чёрном мотоцикле. Возможно было двое нападавших.
Кроме объявления «Сирены» введен также план «Перехват».

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#подмосковье
#полицейские
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Гросси прокомментировал взрыв дрона на территории Запорожской АЭС
Гросси призвал воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность ЗАЭС
07 апреля 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Эксперты МАГАТЭ проинформировали руководство организации о детонации дрона на территории Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Такое сообщение размещено на странице МАГАТЭ в социальной сети Х.
«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», - заявил Гросси.
Прежде сообщалось, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по территории ЗАЭС. Через некоторое время украинские военные предприняли еще одну попытку атаки и нанесли удар по куполу 6-го энергоблока ЗАЭС. Критических разрушений на месте инцидента нет.

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#заэс
#удар
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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
07 апреля 2024, 16:59

Фото: iStock/Photoboyko

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Он обратился к местным жителям и призвал сохранять спокойствие. Губернатор попросил жителей региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС.

Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Они ударили по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья из шести человек. В результате происшествия погибла девушка. Глава региона Вячеслав Гладков выразил близким соболезнования.

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#пво
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Девушка погибла от осколков украинского БПЛА в Белгородской области
Гладков сообщил о гибели девушки после атаки ВСУ беспилотниками
07 апреля 2024, 16:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ атаковали Белгородскую область с применением беспилотников. В результате удара по автомобилю, погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, обломки БПЛА попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. От полученных травм, находящаяся в автомобиле девушка погибла на месте.

Глава региона выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей.

Также стало известно, что власти Воронежской области сообщили о возможной атаке БПЛА на регион. Местным жителям посоветовали отойти от окон.

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В Абхазии погибла российская туристка, сорвавшись со смотровой площадки
07 апреля 2024, 16:39

Фото: istockphoto/znm

Трагедия произошла в абхазском городе Гагра. Туристка из Сочи сорвалась со смотровой площадки на скалистом участке горной дороги и погибла.
Чрезвычайное происшествие произошло в районе 18-го километра шоссе Убыхов около полудня 7 апреля, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Россиянка после падения пролетела вниз более 50-ти метров. Прибывшие на место инцидента спасатели подняли её наверх и передали медикам. 40-летняя женщина получила многочисленные серьёзные травмы в результате падения. Она скончалась через несколько часов в реанимационном отделении Гагрской районной больницы.

Представители абхазского МЧС также сообщили, что будет проведено расследование с целью выяснить, каким образом женщина оказалась на краю обрыва за оградой шоссе.

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