Появились кадры страшного массового ДТП в Ленобласти — фото
В Тосненском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием бензовоза, грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
По информации источника, авария случилась на трассе А-120. После столкновения движение на магистрали пришлось полностью перекрыть. При этом утечки топлива из бензовоза удалось избежать.
Судя по кадрам с места происшествия, легковой автомобиль получил критические повреждения — кузов сильно деформировался, капот и бампер полностью разбились, стекла выбило, колеса отсутствуют, а обломки машины разбросало по дороге. Рядом также находится грузовик, который после удара опрокинулся на бок.
Как уточняет СМИ, водитель грузового автомобиля получил травмы и, по предварительным данным, его доставили в реанимацию. Водитель Kia, по имеющейся информации, погиб.
Читайте также: