Появились кадры воронки от рухнувшего в Татарстане БПЛА

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Беспилотник сбили в Атнинском районе Татарстана, кадры последствий публикует Telegram-канал Baza.
Беспилотный летательный аппарат рухнул в поле после того, как, предположительно, был сбит силами противовоздушной обороны.
На месте падения дрона образовалась крупная воронка, а земля вокруг почернела.
Ранее жители столицы Татарстана публиковали кадры, на которых видно кружащие над городом ударные дроны. Позже стало известно, что сотрудников местных промышленных предприятий экстренно эвакуируют. Как сообщают местные, сбитые над Татарстаном беспилотник направлялся в сторону завода «Оргсинтез».
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На месте падения дрона образовалась крупная воронка, а земля вокруг почернела.
Ранее жители столицы Татарстана публиковали кадры, на которых видно кружащие над городом ударные дроны. Позже стало известно, что сотрудников местных промышленных предприятий экстренно эвакуируют. Как сообщают местные, сбитые над Татарстаном беспилотник направлялся в сторону завода «Оргсинтез».
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Евгения Парфентьева