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В Волгограде мигранты чуть не убили и обматерили раненого ветерана СВО

В Волгограде мигранты обматерили участника СВО с ранением
18 июля 2024, 09:55
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

В Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Об этом мужчина сообщил Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что российских боец проезжал на самокате мимо стройки, в него чуть не попал брошенный с высоты предмет. На возмущение военного тем, что стройплощадка не огорожена, ему посоветовали идти своим путем.

По его словам, он попросил мигрантов вызвать старшего, на что они «просто послали» солдата СВО. После чего он обратился к своим знакомым.



Уточняется, что после приезда правоохранительных органов находившихся на объекте иностранцев забрали полицейские. Ветеран подчеркнул, что при этом обругавший его мигрант «забыл русский язык сразу».

Оскорбивший строитель оказался нелегалом, его депортируют. Другого иностранца арестовали на пятнадцать суток.

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#сво
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«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя
SHOT: Россиянки заявили о жестоком избиении турецкими полицейскими в аэропорту
18 июля 2024, 09:32

Фото: iStock/Yingko

Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. По словам россиянок, местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 48-летняя москвичка Светлана вместе со своей 38-летней подругой Юлией в начале июня полетела в Анталью на отдых по путёвке. В Duty free в Домодедово купили джин и выпили примерно по 200 мл на каждую, после чего недопитую бутылку положили в пакет.

Уже в аэропорту Антальи Юлия, которая несла пакетик с алкоголем, прошла паспортный контроль, а ее подругу остановили и отказались пускать в страну, объяснив это проблемой с документами. Туристки по-английски почти не говорили и не понимали, что происходит. Одна из подруг достала телефон в надежде с кем-то связаться, однако сотрудники погранслужбы отобрали девайс.

Женщины устроили скандал и попытались вернуть своё имущество. В результате конфликта с турецкими сотрудниками аэропорта одной из туристок вырвали ногти. После чего россиянок отвели в специальный отдел в аэропорту и, по словам женщин, сотрудники избили их по лицу и телу, оставив гематомы.

Они провели ночь в КПЗ, а на следующий день состоялся суд. Им закрыли выезд из страны и обвинили в сопротивлении правоохранительным органам. Пострадавшим грозит до трёх лет тюремного заключения.

Россиянки уже более месяца находятся под подпиской о невыезде, они сняли квартиру на последние деньги, у них почти не осталось средств на еду. Уточняется, что в посольстве женщинам предложили нанять адвоката за 7 тысяч евро.

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Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа
Под Красноярском женщина убила мужа, так как он упрекнул ее в симпатии к другим
18 июля 2024, 08:39

Фото: iStock/zoka74

В Красноярском крае 52-летняя местная жительница зарезала 60-летнего мужа, так как он упрекал ее в симпатии к другим мужчинам. Об этом сообщили в СК России.
Отмечается, что между супругами произошла крупная ссора. Мужчина ревновал возлюбленную и злился, что она испытывает чувства к другим ухажерам.

В процессе конфликта женщина схватила нож, которым чистила картошку, и вонзила в грудь своего мужа. В результате полученного ранения пострадавший скончался.

Нападавшую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что убийство невесты перед свадьбой совершил из ревности жених в Ленинградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями
РБК: СКР возбудил дело из-за обмана робота на торгах зарубежными акциями
18 июля 2024, 08:12

Фото: iStock/seb_ra

СК РФ возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции с помощью обмана торгового робота. Об этом информирует РБК.
Согласно информации следствия, использование алгоритма маркетмейкера компании W-Empirical Holding помогло инвесторам В.И Зинченко и С.П. Кулешову получить прибыль в размере 150 млн рублей. В данных финансовых махинациях с помощью алгоритма подозреваются еще несколько человек.

Уточняется, что фигуранты дела совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, после чего увеличивали ее.

Такой метод помог подозреваемым заставить алгоритм продать им бумаги по более низкой стоимости и выкупить их же по более высокой.

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ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке
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ФСБ предотвратила подготовленный украинскими националистами теракт в Донецке
18 июля 2024, 07:49

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила подготовленный украинским националистическим формированием теракт в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.
В ведомстве рассказали, что была задержана гражданка РФ. Она была подготовлена одним из украинских националистических формирований, признанных террористическим на территории России. Сообщается, что за денежное вознаграждение женщина должна была поджечь здание Петровского районного суда города Донецка.

Помимо этого, после теракта она собиралась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК России (теракт) и по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взяли в Крыму агента спецслужб Украины, занимающегося сбором и передачей данных о ВС РФ в регионе.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, что снайпер передавал сведения о стрелке до покушения на Трампа
CBS: снайпер сообщил о стрелке за несколько минут до покушения на Трампа
18 июля 2024, 07:10

Фото: Сайт Кремля

Снайпер сообщил о стрелке за несколько минут до покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует CBS News.
Сообщается, что тактическая группа состояла из 3 снайперов. Все они расположились внутри строения, которое стрелок использовал при нападении. Собеседник телеканала рассказал, что снайпер заметил смотревшего в прицел Крукса и сделал его фотографию. Информацию о подозрительном молодом человеке он передал в командный пункт за минуты до выстрелов. Помимо этого, двое полицейских попытались забраться на крышу, однако преступник уже начал стрелять.

Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.

Сотрудники Федерального бюро расследований изучили содержимое компьютера, дома и машины Крукса. Вскрыли его мобильный телефон, а также опросили более 100 человек. Однако власти смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Ранее сообщалось, что еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#покушение
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Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который попросил Месси извиниться
18 июля 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Президент Аргентины Хавьер Милей снял с должности замглавы департамента спорта Хулио Гарро, который потребовал от Лионеля Месси извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес футболистов сборной Франции.
«Офис президента сообщает, что никакое правительство не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — сказано в сообщении пресс-службы главы страны в соцсети X.
Футболисты сборной Аргентины исполнили оскорбительную песню после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Во время празднования завоевание трофея, аргентинский футболист Энцо Фернандес начал вести трансляцию в соцсети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Ранее сообщалось, что легендарного футболиста Канчельскиса избили в Москве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#аргентина
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Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену
ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
18 июля 2024, 04:32

Фото: istock / Diy13

В Великом Новгороде задержали местного жителя, обвиняемого в совершении госизмены. Об этом сообщили в УФСБ по Новгородской области, передаёт РИА Новости.
Следствием выяснило, что фигурант, являясь работником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по своей инициативе установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему информацию о расположенных на территории Новгородского района воинских частей.

Помимо этого, обвиняемый проинформировал курировавшего его сотрудника украинской военной разведки о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.
«Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные «2ГИС» (электронный справочник с картами городов — ред.) о нахождении воинской части», — приводятся в сообщении слова россиянина.
Отвечая на вопрос, сделал ли он это на добровольной основе, подозреваемый дал положительный ответ и раскаялся в содеянном.

Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов заявил, что мужчина хотел передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения.

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#мужчина
#минобороны
#арест
#госизмена
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«Перережу горло»: В США арестовали мужчину, угрожавшего убить Джо Байдена
CNN: Минюст США обвинил жителя Флориды в публичных угрозах убийства Байдена
18 июля 2024, 03:29

Фото: istock / BrianAJackson

Власти Соединённых Штатов предъявили обвинения жителю Флориды, публично угрожавшему убийством президенту Джо Байдену. Об этом проинформировал телеканал CNN.
Угрозы убийства американского лидера были опубликованы за несколько дней до покушения на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа в ходе его митинга в Пенсильвании. По информации Федерального бюро расследований США, эти дела не имеют связи.

Обвинения предъявили 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» Байдену горло. В июле он был допрошен дома агентами Секретной службы. Отмечается, что на допросе американец категорически отрицал вменяемые ему действия.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден заразился COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#мужчина
#дома
#джозеф байден
#арест
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Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
18 июля 2024, 01:20

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что Иванов настаивает на своей невиновности.

Защита экс-чиновника воздержалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ

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