В Волгограде мигранты чуть не убили и обматерили раненого ветерана СВО

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В Волгограде мигранты обматерили раненого участника спецоперации. Об этом мужчина сообщил Telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что российских боец проезжал на самокате мимо стройки, в него чуть не попал брошенный с высоты предмет. На возмущение военного тем, что стройплощадка не огорожена, ему посоветовали идти своим путем.
По его словам, он попросил мигрантов вызвать старшего, на что они «просто послали» солдата СВО. После чего он обратился к своим знакомым.
Уточняется, что после приезда правоохранительных органов находившихся на объекте иностранцев забрали полицейские. Ветеран подчеркнул, что при этом обругавший его мигрант «забыл русский язык сразу».
Оскорбивший строитель оказался нелегалом, его депортируют. Другого иностранца арестовали на пятнадцать суток.
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По его словам, он попросил мигрантов вызвать старшего, на что они «просто послали» солдата СВО. После чего он обратился к своим знакомым.
Уточняется, что после приезда правоохранительных органов находившихся на объекте иностранцев забрали полицейские. Ветеран подчеркнул, что при этом обругавший его мигрант «забыл русский язык сразу».
Оскорбивший строитель оказался нелегалом, его депортируют. Другого иностранца арестовали на пятнадцать суток.
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Екатерина Коршунова