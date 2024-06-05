Принуждавшие детей к поджогам на ж/д диверсанты получили до 22 лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор в отношении кураторов, которые шантажом принуждали несовершеннолетних к совершению диверсий на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такое уголовное дело было рассмотрено в России впервые.
Согласно данным суда, мужчины шантажировали школьников и принуждали из совершать поджоги релейных шкафов на разных участках Киевского направления Московской железной дороги.
Суд вынес приговор, согласно которому Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили 22 года 3 месяца и 17 лет тюрьмы соответственно. Сначала они будут отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.
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Согласно данным суда, мужчины шантажировали школьников и принуждали из совершать поджоги релейных шкафов на разных участках Киевского направления Московской железной дороги.
Суд вынес приговор, согласно которому Кирилл Горьков и Евгений Заичкин получили 22 года 3 месяца и 17 лет тюрьмы соответственно. Сначала они будут отбывать наказание в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.
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Анастасия Чинкова