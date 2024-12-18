FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Служба безопасности Украины (СБУ), как прямой наследник КГБ СССР, причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова и является одной из наиболее разветвленных организаций. Об этом пишет Financial Times в своем материале «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».
«…Стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — уточняют авторы статьи.СБУ не признала, что причастна к теракту, однако журналистские источники издания, по утверждению Financial Times, говорят об обратном. Известно, что украинское ведомство за день до взрыва предъявило офицеру ВС РФ обвинения.
Игорь Кириллов погиб на Рязанском проспекте столицы накануне во вторник, 17 декабря. Подозреваемых задержали, идет расследование.
Читайте также:
«Be careful!»: Медведев отреагировал на статью The Times о Кириллове
В Кремле рассказали о реакции Путина на гибель Кириллова
«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
Никита Кротов