Появились кадры задержания за шпионаж сотрудницы воинской части ВС РФ

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Появилось видео задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО). Её подозревают в сборе данных о Вооружённых силах РФ и передаче их украинской стороне.
Соответствующими кадрами управление ФСБ России по Ростовской области поделилось с телеграм-каналом Readovka. На записи силовики производят захват подозреваемой. Затем в её квартире был произведён обыск, в ходе которого правоохранители изъяли средства связи, которые использовались для поддержания контактов с представителями украинской стороны.
Ранее в ФСБ сообщили, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию кураторов с Украины поступила на службу в воинскую часть ЮВО. Она собирала сведения о складах, базах и арсеналах, расположенных на территории округа. Полученную информацию она затем передавала украинским спецслужбам.
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Александр Бойцов