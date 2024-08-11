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Украинку, проживавшую в Луганской народной республике (ЛНР), задержала ФСБ по подозрению в координировании атак по Луганску со стороны боевиков ВСУ в 2022 и 2023 году. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.
По информации силовиков, действия задержанной курировали украинские спецслужбы. Фигурантка передавала им данные, чтобы скорректировать огонь. Возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек, которых подозревают в пособничестве боевикам ВСУ.
До этого ФСБ рассекретила данные, что нацистская Германия разрабатывала атомное оружие для дальнейшей атаки на СССР и США.
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Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях задержали 25 человек, которых подозревают в пособничестве боевикам ВСУ.
До этого ФСБ рассекретила данные, что нацистская Германия разрабатывала атомное оружие для дальнейшей атаки на СССР и США.
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Никита Кротов