Появились кадры жестокого убийства полковника СБУ Ивана Воронича
Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был застрелен утром 10 июня на одной из улиц Киева. Момент убийства мужчины был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
На предоставленной записи видно, что расправа с Вороничем произошла во дворе жилого дома в Голосеевском районе Киева. Мужчина спокойно направлялся к своему автомобилю, когда неизвестный, прятавшийся за будкой во дворе, открыл по нему огонь.
Воронич от полученных выстрелов в упор упал, а нападавший произвёл ещё несколько контрольных залпов в мужчину. После совершённого убийства преступник скрылся с места происшествия. Отмечается, что лицо убийцы было скрыто, а количество выстрелов, которое он произвёл в полковника составило не менее пяти.
Обстоятельства убийства и возможные мотивы не раскрываются. Национальная полиция Украины и СБУ продолжают расследование.
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