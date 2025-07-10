Появились кадры жестокого убийства полковника СБУ Ивана Воронича

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства полковника СБУ Воронича
Фото: Istock/eugenesergeev

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был застрелен утром 10 июня на одной из улиц Киева. Момент убийства мужчины был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



На предоставленной записи видно, что расправа с Вороничем произошла во дворе жилого дома в Голосеевском районе Киева. Мужчина спокойно направлялся к своему автомобилю, когда неизвестный, прятавшийся за будкой во дворе, открыл по нему огонь.

Воронич от полученных выстрелов в упор упал, а нападавший произвёл ещё несколько контрольных залпов в мужчину. После совершённого убийства преступник скрылся с места происшествия. Отмечается, что лицо убийцы было скрыто, а количество выстрелов, которое он произвёл в полковника составило не менее пяти.

Обстоятельства убийства и возможные мотивы не раскрываются. Национальная полиция Украины и СБУ продолжают расследование.

Ольга Щелокова

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