Появились кадры жестокого убийства полковника СБУ Ивана Воронича

10 июля 2025, 13:13

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства полковника СБУ Воронича

Фото: Istock/eugenesergeev

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был застрелен утром 10 июня на одной из улиц Киева. Момент убийства мужчины был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.