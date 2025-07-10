В Киеве жестоко расправились с полковником СБУ из спецподразделения «Альфа»

10 июля 2025, 12:49

В украинской столице полковника СБУ Ивана Воронича расстреляли в упор

Фото: Istock/Artem Kniaz

Утром 10 июня в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своём Telegram-канале.