В Киеве жестоко расправились с полковником СБУ из спецподразделения «Альфа»

В украинской столице полковника СБУ Ивана Воронича расстреляли в упор
Фото: Istock/Artem Kniaz

Утром 10 июня в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своём Telegram-канале.



По предоставленным данным известно, что инцидент случился около 9 часов утра в Голосеевском районе Киева. Неизвестный мужчина подошёл к Вороничу и выстрелил в него из пистолета не менее пяти раз в упор. Полковник умер на месте, а убийца скрылся с места преступления.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, кинологи и следственно-оперативные управления полиции. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления лица, совершившего выстрелы.

Ранее сообщалось об убийстве в Киеве заместителя начальника городского территориального центра комплектования. По одной из версий, причиной случившегося выступила коррупция.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Ольга Щелокова

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