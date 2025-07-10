В Киеве жестоко расправились с полковником СБУ из спецподразделения «Альфа»
Утром 10 июня в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своём Telegram-канале.
По предоставленным данным известно, что инцидент случился около 9 часов утра в Голосеевском районе Киева. Неизвестный мужчина подошёл к Вороничу и выстрелил в него из пистолета не менее пяти раз в упор. Полковник умер на месте, а убийца скрылся с места преступления.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, кинологи и следственно-оперативные управления полиции. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления лица, совершившего выстрелы.
Ранее сообщалось об убийстве в Киеве заместителя начальника городского территориального центра комплектования. По одной из версий, причиной случившегося выступила коррупция.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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