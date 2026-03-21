Появились новые детали по делу об убийстве бизнесвумен в Москве
Девушку, которая, по версии следствия, помогала футболисту в нападении на московскую предпринимательницу, могли вовлечь в преступление после утечки данных из транспортной службы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, мошенники часто используют слитые персональные данные. Обычно они связываются с человеком под предлогом доставки посылки и просят назвать код из SMS якобы для оформления курьерской услуги.
Затем, как утверждается, в дело вступают лжесотрудники различных ведомств. Они убеждают жертву, что та уже попала в руки аферистов, после чего могут выманивать деньги или склонять к участию в преступлениях.
По такой схеме, как предполагается, могла быть завербованной и девушка, которая привезла болгарку футболисту, подозреваемому в нападении на бизнесвумен из Москвы. Сама задержанная рассказала, что заказала подарок брату, после чего ей начали звонить неизвестные. По ее словам, они угрожали расправой над близкими, если она не выполнит их требования.
Фигурантку задержали после происшествия в Москве. По данным СМИ, молодой футболист ворвался в квартиру предпринимательницы, ударил ее ножом, вскрыл сейф болгаркой, забрал содержимое и выбросил вещи из окна.
Как сообщается, девушка подобрала выброшенное и передала это другому курьеру. Ранее она также доставила молодому человеку болгарку.
