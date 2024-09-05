Появились новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде

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Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Об этом в беседе с «КП-Екатеринбург» рассказал знакомый с обстоятельствами дела.
Согласно источнику, погибший предложил своей супруге попробовать эту экстремальную практику. В итоге пара провела неделю без еды и воды. Тело Орлова было найдено в истощенном состоянии.
Помимо этого, сообщается о возможных финансовых трудностях, с которыми столкнулась семья. В сложный период Орлов даже высказывал мысли о самоубийстве.
Напомним, что на Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги. Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.
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«Семь дней они жили без еды и воды, буквально скитались по пляжам и ночевали где придется», — передает инсайдер.
Помимо этого, сообщается о возможных финансовых трудностях, с которыми столкнулась семья. В сложный период Орлов даже высказывал мысли о самоубийстве.
Напомним, что на Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги. Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.
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Дарья Осипова