Появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»
Правоохранители раскрыли детали задержания исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, полицейская погоня за автомобилем Renault с четырьмя террористами началась на 358-м километре трассы М3 «Украина» в Брянской области.
После отказа подозреваемых остановиться сотрудники ДПС открыли огонь из пистолетов и автомата, пробив все четыре колеса машины. В итоге она столкнулась со встречным транспортом и встала на месте.
По словам собеседника агентства, когда у первого экипажа ДПС закончились патроны, начал стрелять второй экипаж. Всего по автомобилю сделали более 30 выстрелов.
Напомним, уголовное дело о теракте в «Крокусе» рассматривает Мосгорсуд. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме. Остальные фигуранты проходят по статье о содействии террористической деятельности. Всего их жертвами стали 149 человек, более 600 пострадали, еще один пропал без вести.
