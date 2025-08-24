Появились новые детали задержания исполнителей теракта в «Крокусе»

24 августа 2025, 09:13

ТАСС: полиция более 30 стреляла по машине исполнителей теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/huettenhoelscher

Правоохранители раскрыли детали задержания исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.