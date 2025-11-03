Женщина получила посылку с отрезанными пальцами вместо лекарств

03 ноября 2025, 15:44

В США курьерская служба перепутала посылки с лекарствами и частями тела

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Жительница американского штата Кентукки получила посылку с человеческими руками и пальцами вместо лекарств. Об этом сообщает The New York Times.





Инцидент произошёл в городе Хопкинсвилл 30 октября. Женщина ожидала доставку медикаментов из Нэшвилла, но внутри коробки обнаружила две человеческие руки и четыре отрезанных пальца. Остатки тела лежали на льду и были завернуты в медицинские пакеты.

«Мы открыли коробку и обнаружили человеческие части тела для трансплантации», — рассказала американка.