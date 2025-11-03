Женщина получила посылку с отрезанными пальцами вместо лекарств
В США курьерская служба перепутала посылки с лекарствами и частями тела
Жительница американского штата Кентукки получила посылку с человеческими руками и пальцами вместо лекарств. Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент произошёл в городе Хопкинсвилл 30 октября. Женщина ожидала доставку медикаментов из Нэшвилла, но внутри коробки обнаружила две человеческие руки и четыре отрезанных пальца. Остатки тела лежали на льду и были завернуты в медицинские пакеты.
«Мы открыли коробку и обнаружили человеческие части тела для трансплантации», — рассказала американка.Она вызвала полицию. Офицер, который прибыл на вызов, забрал посылку и передал её в местный морг. Позже выяснилось, что посылку с биоматериалом должны были доставить в медицинское учреждение. Там эти части тела планировали использовать для обучения будущих хирургов. Полиция устанавливает причину ошибочной доставки образцов.