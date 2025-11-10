В Москве задержали охотника на собак, продававшего их в корейские рестораны
В Подмосковье задержали серийного похитителя собак. Подозреваемый убивал животных и поставлял мясо в рестораны корейской кухни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Правоохранители установили, что мужчина действовал не один. Вместе с женой он с 2019 года организовал схему: они похищали собак, убивали их и передавали мясо в рестораны. По предварительной информации, жертвами пары стали более 20 домашних питомцев.
К задержанию подозреваемого привёл инцидент в Остафьево, где пропала шестилетняя бордер-колли. Очевидцы описали схему преступления: мужчина заманивал собаку едой, насильно заталкивал её в свою машину и увозил в направлении Подольска. Эта последняя похищенная собака погибла — спасти её не удалось.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
