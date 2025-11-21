Появились новые подробности о богородском маньяке

21 ноября 2025, 20:04

Богородский маньяк занимался незаконной перепродажей автомобилей

Фото: iStock/dikushin

Богородский маньяк, обвиняемый в убийстве двух девушек, более трех лет занимался незаконной перепродажей автомобилей. Об этом сообщает «Постньюс».





По информации издания, житель Подмосковья Дмитрий Артамошин состоял в чатах, связанных с черным рынком подержанных машин, где продавал «кривые авто». За это время через него прошло множество моделей: одни с повреждениями, другие — якобы «без нареканий». Большинство из них находились под «запретом» — из-за невозможности проводить юридические операции.



Последняя сделка приходится на конец сентября — за месяц до расправы над второй жертвой. Мужчина предлагал Hyundai Solaris 2017 года за 280 тысяч рублей, что вдвое ниже рыночной стоимости.

«Двигатель и коробка без проблем. Ходовая немного побрякивает. Юридически, залог/запрет, на руках только СТС, выкуплена от собственника», — написал он.