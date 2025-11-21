В Богородском округе Подмосковья «ЛизаАлерт» ищет возможную жертву маньяка
В Подмосковье продолжается поиск 25-летней Марии Власовой, которая исчезла 27 октября. Они проходят в СНТ в Богородском округе, где жил задержанный по делу об исчезновении двух девушек. Все действия согласованы с полицией, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», пишет РИА Новости.
Объявление о пропаже девушки размещено рядом с местным магазином. В нем указана информация о внешности Марии: рост 160 сантиметров, темно-русые волосы и светло-карие глаза. На момент исчезновения она носила черное пальто, светлые джинсы и белый рюкзак.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что задержанный житель Подмосковья обвиняется в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, две из них пропали без вести.
