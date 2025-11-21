В Богородском округе Подмосковья «ЛизаАлерт» ищет возможную жертву маньяка

21 ноября 2025, 15:39

Фото: iStock/Dragos Condrea

В Подмосковье продолжается поиск 25-летней Марии Власовой, которая исчезла 27 октября. Они проходят в СНТ в Богородском округе, где жил задержанный по делу об исчезновении двух девушек. Все действия согласованы с полицией, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», пишет РИА Новости.