Жертва «богородского маньяка» вела Telegram-канал об их совместной жизни

21 ноября 2025, 17:28

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Одна из девушек, исчезнувших после встречи с предполагаемым «богородским маньяком» Дмитрием А., размещала в своём Telegram-канале фотографии из их совместной жизни. Подробности приводит Lenta.ru.