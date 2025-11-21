Жертва «богородского маньяка» вела Telegram-канал об их совместной жизни
Одна из девушек, исчезнувших после встречи с предполагаемым «богородским маньяком» Дмитрием А., размещала в своём Telegram-канале фотографии из их совместной жизни. Подробности приводит Lenta.ru.
На странице пропавшей обнаружили снимки, сделанные в автомобиле Дмитрия, а также фотографии букетов, которые девушка подписывала как «цветы от своего мужчины». В день исчезновения она репостнула публикацию о том, что устала ждать и ей «ничего больше не нужно» – это сообщение теперь рассматривается следствием как возможная эмоциональная улика. Поиски девушки и других пропавших продолжаются.
О задержании мужчины стало известно 20 ноября. По предварительным данным, он мог похитить как минимум двух женщин. Следствие считает, что Дмитрий А. выбирал жертв на сайтах объявлений, где искал няню для своего ребёнка. Девушки приезжали по указанному адресу в частный дом в Богородском, после чего их след терялся.
