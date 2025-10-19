Один человек попал в реанимацию из-за массового отравления в Улан-Удэ

19 октября 2025, 07:55

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

36 человек, в том числе 21 ребенок от 7 до 15 лет, оказались в больнице из-за вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на своей странице в соцсети.