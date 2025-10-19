Один человек попал в реанимацию из-за массового отравления в Улан-Удэ
36 человек, в том числе 21 ребенок от 7 до 15 лет, оказались в больнице из-за вспышки острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Об этом сообщила зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на своей странице в соцсети.
По ее словам, один пациент находится в реанимации – его состояние оценивается как тяжелое. Других госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Глава республиканского Минздрава попросила всех, кто употреблял продукцию сети «Николаевский» от 18 сентября, при проявлении симптомов вызывать скорую или звонить в приемное отделение инфекционной больницы.
На текущий момент известно о 43 пострадавших. В связи с массовым отравлением местный СК возбудил уголовное дело. Роспотребнадзор также проводит расследование.
