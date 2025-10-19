После массового отравления в Бурятии возбудили уголовное дело
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после вспышки острой кишечной инфекции в Бурятии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Как говорится на сайте ведомства, все заболевшие употребляли продукты производства ООО «Восток» в Улан-Удэ. Они покупали их в магазинах торговой сети «Николаевский».
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ со ссылкой на местный следком.
На текущий момент известно о 43 пострадавших, из которых 18 – дети. Некоторых госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу.
В настоящее время всю продукцию предприятия проверяют; проходят контрольные мероприятия в торговых точках сети. На объекте выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, и его деятельность приостановили.
