Троих обвиняемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» отправили в СИЗО

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Троих обвиняемых в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» на северо-востоке столицы отправили в СИЗО. Об этом пресс-служба прокуратуры Москвы написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято Останкинской межрайонной прокуратурой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РФ об изнасиловании.
Напомним, что 6 июля трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на ранее им незнакомую девушку. Двое из них изнасиловали жертву, а третий фигурант дела в это время следил за окружающей обстановкой.
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Анастасия Чинкова