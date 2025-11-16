Достижения.рф

Названа причина смерти мальчика, останки которого нашли в московском пруду

Baza: найденный в Гольяновском пруду мальчик мог умереть от асфиксии
Фото: iStock/blinow61

Возможной причиной смерти школьника, останки которого нашли в водоеме на востоке Москвы, стала асфиксия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



По его информации, на шее мальчика остались следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Убийство совершили более двух дней назад. Сейчас личность погибшего устанавливают. Следователи смогли выяснить его примерный возраст — от семи до десяти лет.

Напомним, рюкзак с головой ребенка обнаружили в Гольяновском пруду утром 16 ноября. Другие части тела пока ищут.

Лидия Пономарева

