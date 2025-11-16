Названа причина смерти мальчика, останки которого нашли в московском пруду

16 ноября 2025, 14:13

Baza: найденный в Гольяновском пруду мальчик мог умереть от асфиксии

Фото: iStock/blinow61

Возможной причиной смерти школьника, останки которого нашли в водоеме на востоке Москвы, стала асфиксия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.