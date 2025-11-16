Названа причина смерти мальчика, останки которого нашли в московском пруду
Baza: найденный в Гольяновском пруду мальчик мог умереть от асфиксии
Возможной причиной смерти школьника, останки которого нашли в водоеме на востоке Москвы, стала асфиксия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, на шее мальчика остались следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Убийство совершили более двух дней назад. Сейчас личность погибшего устанавливают. Следователи смогли выяснить его примерный возраст — от семи до десяти лет.
Напомним, рюкзак с головой ребенка обнаружили в Гольяновском пруду утром 16 ноября. Другие части тела пока ищут.
Читайте также: