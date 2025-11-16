Достижения.рф

Рюкзак с головой ребенка нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы

Фото: Телеграм/moscowproc

Рюкзак с головой ребенка нашли на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По данным столичных следкома и прокуратуры, погибшему было примерно семь-десять лет. Его останки неизвестный бросил в Гольяновский пруд.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Его расследование находится на контроле надзорного органа. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других частей тела. Также допрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что тело пятилетней девочки обнаружили в диване съемной квартиры в Челябинске.

Лидия Пономарева

