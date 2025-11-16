Рюкзак с головой ребенка нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы
Рюкзак с головой ребенка нашли на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным столичных следкома и прокуратуры, погибшему было примерно семь-десять лет. Его останки неизвестный бросил в Гольяновский пруд.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК). Его расследование находится на контроле надзорного органа. Сейчас решается вопрос о привлечении водолазов для поиска других частей тела. Также допрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
