Появились новые подробности об обстреле машины учредителя элитного ресторана в Москве

14 августа 2026, 21:59

Учредителю ресторана Levantine в Москве угрожали незадолго до обстрела его авто

Фото: Istock / Mikhail Dmitriev

Стало известно, что за несколько дней до нападения Шаигу Сулейманову, учредителю элитного ресторана Levantine в Москве, позвонил неизвестный, представившийся Алзамином. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.