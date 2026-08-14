Появились новые подробности об обстреле машины учредителя элитного ресторана в Москве
Стало известно, что за несколько дней до нападения Шаигу Сулейманову, учредителю элитного ресторана Levantine в Москве, позвонил неизвестный, представившийся Алзамином. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Мужчина потребовал от бизнесмена деньги «в общак», однако получил отказ. Позже Сулейманову поступил ещё один звонок — от человека по имени Полат, который назвался «криминальным авторитетом» и предложил встретиться.
24 июля бизнесмен встретился с представителем Полата по имени Мамед в одном из ресторанов на Новом Арбате. Сулейманов вновь заявил, что платить не собирается. После этой встречи некоторое время ему никто не звонил.
Имя Полата при этом может быть связано с известным криминальным авторитетом Поладом Омаровым. Ранее азербайджанские СМИ сообщали, что в 2024 году его экстрадировали из Чехии в США по делу о подготовке убийства иранской журналистки. Однако неизвестно, действительно ли речь шла именно об Омарове или неизвестные могли использовать его имя.
Вечером 12 августа Сулейманов заметил возле ресторана трёх мужчин в чёрной одежде. Одного из них он узнал как Мамеда. После этого бизнесмен сел в Range Rover и поехал в сторону Трубниковского переулка. По словам Сулейманова, мужчины последовали за ним, а затем он услышал несколько хлопков и резко прибавил скорость.
Позже на автомобиле обнаружили повреждения: было прострелено колесо, пули также попали в район бензобака и переднее стекло. На месте нашли три гильзы калибра 9 мм. Камеры непосредственно момент стрельбы не зафиксировали, однако полиция изучает записи с других камер по предполагаемому маршруту нападавших.
Сулейманов является учредителем ресторана Levantine, расположенного в ТЦ «Лотте Плаза» на Новинском бульваре. Заведение уже фигурировало в новостях: в 2021 году его привлекали к ответственности за работу после 23:00 во время ковидных ограничений. При этом ресторан, как сообщалось, уже не впервые нарушал установленные тогда правила.
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