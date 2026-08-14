МВД Дагестана объявило в розыск подозреваемого в убийстве мужчины из-за кровной мести
МВД Дагестана объявило в розыск 38-летнего Мусу Хизриева, которого подозревают в убийстве мужчины в Махачкале. По данным следствия, именно он сегодня напал на 44-летнего местного жителя в саду на улице Максима Горького. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
В результате нападения мужчина получил многочисленные ножевые ранения. Очевидцы пытались оказать ему помощь, однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте происшествия.
По предварительной версии следствия, причиной расправы могла стать кровная месть. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают поиски подозреваемого.
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