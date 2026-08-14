МВД Дагестана объявило в розыск подозреваемого в убийстве мужчины из-за кровной мести

14 августа 2026, 21:44

38-летнего Мусу Хизриева подозревают в убийстве 44-летнего мужчины в Махачкале

Фото: Istock / Daniel Tadevosyan

МВД Дагестана объявило в розыск 38-летнего Мусу Хизриева, которого подозревают в убийстве мужчины в Махачкале. По данным следствия, именно он сегодня напал на 44-летнего местного жителя в саду на улице Максима Горького. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.