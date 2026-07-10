Появились новые подробности по делу балашихинского отравителя

10 июля 2026, 17:18

РИА Новости: Обвиняемый в отравлениях в Балашихе извинился перед потерпевшими

Фото: istockphoto/simpson33

В Подмосковье судят 26-летнего Артема Миссюру, обвиняемого в серии отравлений родственников и знакомых. В ходе прений сторон подсудимый выступил с последним словом, взяв на себя полную ответственность за содеянное и принеся извинения потерпевшим, а также своим родителям. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.





Миссюра признался, что до ареста его действиями двигали исключительно корыстные мотивы. По его собственным словам, он не знал понятий чести и любви к ближним, а главной целью считал личное обогащение.





«Во всем произошедшем нет ни одного виноватого, кроме меня самого. Вся тяжесть ответственности за все скорби, физические и душевные страдания ничем не виновных людей лежит только на моих плечах. Это только мой крест. Даже делая кому-то добро, я мог руководствоваться корыстными побуждениями», — заявил фигурант.