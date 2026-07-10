Появились новые подробности по делу балашихинского отравителя
РИА Новости: Обвиняемый в отравлениях в Балашихе извинился перед потерпевшими
В Подмосковье судят 26-летнего Артема Миссюру, обвиняемого в серии отравлений родственников и знакомых. В ходе прений сторон подсудимый выступил с последним словом, взяв на себя полную ответственность за содеянное и принеся извинения потерпевшим, а также своим родителям. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
Миссюра признался, что до ареста его действиями двигали исключительно корыстные мотивы. По его собственным словам, он не знал понятий чести и любви к ближним, а главной целью считал личное обогащение.
«Во всем произошедшем нет ни одного виноватого, кроме меня самого. Вся тяжесть ответственности за все скорби, физические и душевные страдания ничем не виновных людей лежит только на моих плечах. Это только мой крест. Даже делая кому-то добро, я мог руководствоваться корыстными побуждениями», — заявил фигурант.Подсудимый подчеркнул, что на всех этапах следствия не уклонялся от дачи показаний и способствовал расследованию всех эпизодов. Он также сообщил, что ежедневно молится об облегчении страданий пострадавших. Отдельно Миссюра обратился к родителям, поблагодарив их за воспитание и попросив прощения за то, что не оправдал их надежд.
Согласно материалам дела, молодой человек, имевший кредитную задолженность свыше трех миллионов рублей, решил завладеть имуществом близких. С этой целью он разработал план отравления: осенью 2023 года через интернет закупил сильнодействующие яды, а с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в пищу и напитки родственников и друзей.
Жертвами преступлений стали несколько человек, включая бабушку обвиняемого и его друга детства. Среди пострадавших — сестра, девушка и еще двое друзей Миссюры. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали девять человек.
Суд признал Миссюру виновным не только в убийстве двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушении на убийство, но и в мошенничестве. Установили, что пока его девушка находилась на лечении в больнице после отравления, он воспользовался ее телефоном, оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей и перевел деньги на свой счет. В ходе судебного разбирательства подсудимый частично признал вину и просил суд не назначать ему пожизненное лишение свободы.